В Ростове на 25 и 26 декабря прогнозируют сильный ветер и гололедицу

Действия пешеходов должны быть понятны и предсказуемы на проезжей части
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове 25 и 26 декабря сохранится гололедица. Кроме того, 25 числа ветер может усилиться до 20 м/с. Об этом предупреждают городские власти со ссылкой на Гидрометцетр.
Во время ветра не рекомендуют стоять под деревьями и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Порывы могут сбить легкие постройки и рекламные щиты.
Проявлять осторожность в непогоду нужно и на дороге. Водители должны следить за своей скоростью и придерживаться дистанции между машинами. Парковаться следует в специально отведенных для этого местах, в ином случае можно помешать работе уборочной техники. Действия пешеходов должны быть понятны и предсказуемы на проезжей части. При ЧП нужно звонить по номеру «112».
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