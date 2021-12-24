В Ростове на 25 и 26 декабря прогнозируют сильный ветер и гололедицу

Действия пешеходов должны быть понятны и предсказуемы на проезжей части Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове 25 и 26 декабря сохранится гололедица. Кроме того, 25 числа ветер может усилиться до 20 м/с. Об этом предупреждают городские власти со ссылкой на Гидрометцетр.

Во время ветра не рекомендуют стоять под деревьями и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Порывы могут сбить легкие постройки и рекламные щиты.

Проявлять осторожность в непогоду нужно и на дороге. Водители должны следить за своей скоростью и придерживаться дистанции между машинами. Парковаться следует в специально отведенных для этого местах, в ином случае можно помешать работе уборочной техники. Действия пешеходов должны быть понятны и предсказуемы на проезжей части. При ЧП нужно звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область 25 и 26 декабря вернется плюсовая температура

На юге региона обещают дожди, на севере - мокрый снег (подробности)