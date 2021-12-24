Люди старше 70 лет могут вернуть деньги со взносов на капремонт в Ростовской области

После оплаты квитанции нужно обращаться в орган соцзащиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области людям старше 70 лет могут вернуть деньги за взносы на капитальный ремонт. Об этом рассказал и.о. министра ЖКХ Сергей Орлов, сообщает сайт донского правительства.

Так, возместить 50% могут одинокие неработающие собственники квартир, достигшие возраста 70 лет. Кроме того, речь идет о пожилых людях, проживающих с неработающими пенсионерами, а также о неработающих инвалидах 70 лет I и (или) II групп.

Компенсация в 100% расходов полагается одиноким людям, которым исполнилось 80 лет, а также тем, кто в этом возрасте имеет инвалидности I и (или) II групп или живет с родственниками пенсионного возраста.

- Владельцы жилья или их представители оплачивают квитанцию в полном объеме, а после обращаются в орган соцзащиты населения по месту регистрации, где пишут заявление. После оплаты ежемесячных взносов происходят расчет и выплата компенсации, - пояснили власти.

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