Ростов получит на развитие территории старого аэропорта 9,3 млрд рублей

Предварительно, на свободном месте собираются обустроить более 2 млн кв. метров жилья Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовская область получит на развитие территории старого аэропорта донской столицы 9,3 млрд рублей. Информация об этом появилась на портале правительства страны.

- Будет направлено порядка 7,2 млрд рублей для комплексного развития территории старого аэропорта Ростова-на-Дону (дефицит порядка 2,1 млрд рублей компенсируют за счёт других программ), - говорится в тексте.

Когда заявленная сумма поступит, пока неизвестно. Предварительно, на свободном месте собираются обустроить более 2 млн кв. метров жилья.

Ростовская область стала одним из шести субъектов, которым одобрили заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты. Всего регионам выделят 16,3 млрд рублей.

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Об этом сообщила министр культуры донского региона Анна Дмитриева (подробности)