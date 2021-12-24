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Экономика24 декабря 2021 12:05

Ростов получит на развитие территории старого аэропорта 9,3 млрд рублей

7,2 млрд рублей составит инфраструктурный кредит
Ангелина СКИБА
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Предварительно, на свободном месте собираются обустроить более 2 млн кв. метров жилья

Предварительно, на свободном месте собираются обустроить более 2 млн кв. метров жилья

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовская область получит на развитие территории старого аэропорта донской столицы 9,3 млрд рублей. Информация об этом появилась на портале правительства страны.

- Будет направлено порядка 7,2 млрд рублей для комплексного развития территории старого аэропорта Ростова-на-Дону (дефицит порядка 2,1 млрд рублей компенсируют за счёт других программ), - говорится в тексте.

Когда заявленная сумма поступит, пока неизвестно. Предварительно, на свободном месте собираются обустроить более 2 млн кв. метров жилья.

Ростовская область стала одним из шести субъектов, которым одобрили заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты. Всего регионам выделят 16,3 млрд рублей.

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