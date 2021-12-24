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Происшествия24 декабря 2021 12:39

В Ростове 42-летний мужчина попал под колеса кроссовера

Сейчас полиция выясняет детали происшествия
Ангелина СКИБА
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У водителя не было признаков алкогольного опьянения

У водителя не было признаков алкогольного опьянения

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 24 декабря, в Ростове 42-летний мужчина пострадал под колесами кроссовера Lifan X60. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, несчастный случай произошел на улице 50 лет Ростсельмаша около 7.20 утра. Предварительно, пешеход перебегал дорогу в запрещенном месте, но в зоне видимости «зебры», в 147 метрах от нее. Владелец авто не успел вовремя затормозить.

- У 68-летнего водителя не было признаков алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет детали происшествия, - добавили в УГИБДД.

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