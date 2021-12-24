9-летний мальчик провалился под лед и утонул в Ростовской области

Несчастье произошло вчера, 23 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

9-летний мальчик провалился под лед и утонул в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил глава регионального управления МЧС Сергей Филиппов.

Предварительно, несчастье произошло вчера, 23 декабря. Ребенок вышел на неокрепший лед и бесследно пропал. Около водоема вскоре нашли портфель школьника, тогда сразу же начали поиски.

Когда мальчика достали из воды, было уже поздно. Спасти его не смогли. Сейчас стоит помнить, что лед, который образуется из-за холодов, еще очень хрупкий и выходить на него опасно для жизни.

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