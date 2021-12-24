В Ростове часть парка имени 8 Марта передали бизнесменам до 2063 года

Для чего новым владельцам понадобились участки в зоне отдыха ростовчан, пока неизвестно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове часть Дмитриевского парка (парк имени 8 Марта) без ведома властей передали гипсовому заводу из Карачаево-Черкесии, а также двум ростовским предпринимателям, сообщает «Город N».

По данным издания, территорию сдали в аренду до 2063 года. Под какие цели новым владельцам понадобились участки в зоне отдыха ростовчан, пока неизвестно. Ко всему прочему, оказалось, что сделку провели еще в декабре прошлого года, тогда как городская администрация узнала об этом только сейчас.

О передаче земли новым собственникам накануне сообщила глава донской столицы Зинаида Неярохина. Она отметила, что эта информация оказалась для властей полной неожиданностью, так как с прежним владельцем - ДОСААФ - вели длительные переговоры и собирались приобрести территорию.

Зинаида Неярохина выразила беспокойство по поводу возможных планов бизнесменов и попросила сити-менеджера Алексея Логвиненко как можно скорее прояснить эту ситуацию.

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