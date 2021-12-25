В Ростове на Большой Садовой троллейбус с пассажирами вылетел на клумбу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове троллейбус № 22 вылетел на клумбу возле тротуара. Инцидент произошел на Большой Садовой в районе дома № 17.

По предварительным данным, водитель ехал от переулка Халтуринского в сторону переулка Братского. Он не усправился с управлением и в результате выехал на газон. Здесь троллейбус врезался в клумбу.

В момент аварии в салоне транспорта находилось около 25 человек.

— В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.