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Происшествия25 декабря 2021 12:49

В Ростове на Большой Садовой троллейбус с пассажирами вылетел на клумбу

В салоне находилось около 25 человек
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове троллейбус № 22 вылетел на клумбу возле тротуара. Инцидент произошел на Большой Садовой в районе дома № 17.

По предварительным данным, водитель ехал от переулка Халтуринского в сторону переулка Братского. Он не усправился с управлением и в результате выехал на газон. Здесь троллейбус врезался в клумбу.

В момент аварии в салоне транспорта находилось около 25 человек.

— В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.