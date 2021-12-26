В Ростовской области жертвами коронавируса за сутки стали 22 человека

Фото: Алексей Булатов.

В Ростовской области за сутки жертвами коронавируса стали 22 жителя. Обновленную статистику заболеваемости публикуем региональное правительство.

Скончались 12 женщин, младшей из которых было 53 года, старшей 87 лет. Коронавирус унес жизни 10 мужчин в возрасте от 62 до 86 лет. У них были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от ковида умерли 9 488 жителей Ростовской области.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердился у 518 жителей донского региона. Общее число зараженных достигло 191 662.

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