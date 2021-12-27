На трассах Ростовской области израсходовали 3100 тонн противогололедных материалов

Вечером 27 декабря снова может возобновиться снегопад. Фото: пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград

На федеральных трассах Ростовской области за минувшие сутки в уборке снега задействовали 65 спецмашин. Израсходовали около 3100 тонн противогололедных материалов. Сейчас дороги открыты, сообщили в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.

Речь идет о следующих трассах: А-135 - северный, южный и западный подъезды к Ростову, А-260 - Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-270 - Новошахтинск - граница с Украиной, А-280 - Ростову - Таганрог - граница с Украиной.

Дорожники со ссылкой на Гидрометцентр добавили, что вечером 27 декабря снова может возобновиться обильный снегопад. В случае ухудшения ситуации готовы задействовать еще 119 единиц дорожной техники.

- Водителям в непогоду следует быть предельно внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать правила и придерживаться безопасной скорости. Кроме того, нельзя бросать машины на дороге, чтобы не мешать уборке, - дорожное агентство.

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