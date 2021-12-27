Сотни дворников и спецмашин вывели на уборку снега в Ростове

Снег вывозят на 12 площадок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков - свыше 30 мм. Из-за этого на улицы города вывели 220 спецмашин и 600 дворников, от управляющих компании и ТСЖ работали еще 1 500 человек. Об этом сегодня, 27 декабря, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Израсходовано 1180 тонн реагентов и пескопасты. 55 спусков и подъемов обрабатывали только песко-соляной смесью, остальную часть дорожной сети - бионордом. Снег вывозят на 12 площадок. Уже вывезли 1 100 тонн, - написал Алексей Логвиненко.

Крупных коммунальных аварий и массовых ДТП, по словам главы администрации, за минувшие сутки не фиксировали. Школы, детсады и больницы работают в штатном режиме, подъезды к ним расчищены.

- Прошу горожан с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации на дорогах. И пешеходов, и автомобилистов. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно осторожными и аккуратными. Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам. Не бросайте машины где попало, это затрудняет работу спецтехники. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт, - порекомендовал Алексей Логвиненко.

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