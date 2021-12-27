В одном из дворов Ростова упавшее дерево чудом не задело припаркованные авто

Ствол лег буквально в сантиметрах от капота и багажника. Фото: соцсети

В одном из дворов Ростова дерево раскололось на две части и рухнуло аккуратно между припаркованными авто. Ствол лег буквально в сантиметрах от капота и багажника. Транспорт чудом остался целым.

Фото с места происшествия уже опубликовали в соцсетях очевидцы, и сейчас произошедшее активно обсуждают пользователи сети. Люди радуются за владельцев машин и шуточно выдают предположения, почему могло так невероятно повезти.

- Парковались уже после падения, - предположил один из мужчин.

- Я бы на месте хозяев лотереи покупал каждый день, - добавил еще один участник обсуждения.

- Красиво легло, - отметила женщина.

Вчера вечером из-за непогоды похожее ЧП произошло на пересечении Суворова и Университетского. Дорога оказалась полностью перекрытой.

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