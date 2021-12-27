В калмыцкой столице под в преддверии праздников появилась новая зона отдыха

В Элисте появилась новая зона отдыха. Фото: администрация Ростова

В последнее воскресенье уходящего года в столице Калмыкии состоялось официальное открытие еще одной зоны отдыха в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На открытии побывал руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников.

- В этом году мы закончили реконструкцию этой части парка. Ранее Глава Калмыкии Бату Хасиков ставил задачу полностью «под ключ» благоустроить парк Победы. На сегодняшний день скейт-парк полноценно введен в эксплуатацию, - сообщил Трапезников.

Также здесь была оборудована широкая аллея и довольно большая площадка со сценой. Все это было сделано в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в преддверии новогодних праздников здесь разместили современные светящиеся инсталляции, малые архитектурные формы, обустроили санузел и установили новогоднюю ёлку.

Также посетители обращают внимание и на огромную светящуюся конструкцию в форме лотоса. Она разделяет аллею и площадь. Но горожане предпочитают отдыхать в зеленой зоне, где растут черные сосны «бонсай» и установлены модульные скамейки.

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