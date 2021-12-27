Вернуть ограничения по COVID-19 в 7 донских территориях требует Роспотребнадзор

Предлагают отменить развлекательные мероприятия и работу общепита до 23 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вернуть ограничения по COVID-19 в 7 городах и районах Ростовской области потребовал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Свою точку зрения по этому поводу специалист озвучил сегодня, 27 декабря, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметил, что в 21 территории зафиксировали недостаточно высокий уровень тестирования. Причем самые низкие показатели были в Волгодонском, Мартыновском, Советском, Чертковском районах, Волгодонске, Новочеркасске и Таганроге.

- При крайне низком уровне тестирования резко увеличивается риск осложнения эпидситуации в условиях смягчения ограничений. Предлагаю рассмотреть вопрос об отмене в этих 7 территориях работу общепита до 23 часов и культурно-развлекательных мероприятий с массовым присутствием людей, либо учитывать показатель в последующем, - сказал Евгений Ковалев.

При этом лучшими по тестированию сейчас остаются Азов, Батайск, Ростов, Азовский, Аксайский, Багаевский район и другие территории.

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