Губернатор потребовал проверить донской общепит из-за драк и санитарных нарушений

Тотальную проверку проведут в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня, до 29 декабря, в точках общепита Ростовской области должны провести проверки. Такую задачу на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 поставил губернатор Василий Голубев. Глава региона отметил, что в некоторых кафе и ресторанах не только не придерживаются санитарных правил, но и допускают конфликты и даже драки.

- Безопасный отдых жителей Дона - наша принципиальная задача. Нужно работать на упреждение. В документе, который был подписан пару дней назад, мы договорились, что увеличили время работы до 23 часов, но, к сожалению, есть факты, когда уже под утро в некоторых учреждениях празднества продолжаются. Были задержания за драки, и есть люди, которые пострадали. Именно поэтому я дал отельное поручение в течение трех дней проверить, как выполняют постановление № 272, - сказал Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что в случае нарушений ждать окончания праздничных дней не будут, и работу организаций просто остановят, «действовать должны оперативно и твердо».

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