В Ростовской области в ДТП с перевертышем пострадал пассажир грузовика

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дорожного ЧП Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП с перевертышем пострадал 45-летний пассажир грузовика Toyota Dyna. Мужчину с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили сегодня, 27 декабря, в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел еще в первой половине дня, около 10.40, на трассе Миллерово - Вешенская. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за этого авто слетело в кювет и опрокинулось.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дорожного ЧП. Водителей просят быть предельно осторожными на дорогах.

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