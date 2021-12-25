В Ростовской области в ДТП погибли два человека, пострадали пять, в том числе трехлетний ребенок

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области внедорожник врезался в BMW-X6. Происшествие произошло ночью 24 декабря на трассе Котельниково – Песчанокопское в Сальском районе.

Водитель «Нивы» двигался по второстепенной полосе на перекрестке и начал выезжать на трассу. При этом он не уступил дорогу BMW, которая двигала по главной дороге. В результате внедорожник врезался в иномарку, съехал с дороги и опрокинулся.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

71-летний водитель «ВАЗ» и его 35-летний пассажир погибли. Травмы получили пять человек, в том числе дети.

— Телесные повреждения получили 46-летний, 16-летний и трехлетний пассажиры "ВАЗ". Пострадали 18-летний и 17 летний пассажиры BMW-X6, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.