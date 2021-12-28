В Новочеркасске 47-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»

Несчастный случай произошел вчера вечером Фото: Сергей ГАПОН

В Новочеркасске на Калинина 53-летний водитель «ВАЗ-2131» сбил женщину 47 лет. Пострадавшая попала в больницу скорой медпомощи. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера вечером. Предварительно выяснили, что отечественная легковушка зацепила женщину-пешехода недалеко от «зебры».

Правоохранители еще уточняют обстоятельства этого происшествия. В Госавтоинспекции напоминают, что около переходов следует снижать скорость, да и в целом в непогоду на дорогах нужно быть предельно внимательными и осторожными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП с перевертышем пострадал пассажир грузовика

Несчастный случай произошел на трассе Миллерово - Вешенская (подробности)