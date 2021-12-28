Ночью в Ростове на борьбу со снегом вывели 176 спецмашин и 700 дворников

В течение дня должны задействовать 200 единиц техники и более 1300 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове на борьбу со снегом ночью 28 декабря вывели 176 спецмашин. К работе привлекли более 700 дворников, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также, по данным властей, за прошедшую ночь в донской столице израсходовали еще 907 тонн противогололедных материалов. Собрали и вывезли около 7 тысяч кубов снежных масс. В течение дня должны задействовать 200 единиц техники и более 1300 дворников.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко попросил жителей и гостей города быть осторожными на дорогах. Также глава администрации напомнил, что авто лучше оставлять на парковках, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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