На федеральных трассах Ростовской области снег убирают 55 спецмашин

В случае ухудшения ситуации готовы задействовать 119 единиц техники Фото: Алексей ФОКИН

28 декабря на федеральных трассах Ростовской области убирают снег и обрабатывают проезжую часть 55 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Проезд обеспечили в штатном режиме по следующим направлениям: А-135 - северный, южный и западный подъезды к Ростову, А-260 - Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-270 - Новошахтинск - граница с Украиной, А-280 - Ростову - Таганрог - граница с Украиной.

По данным дорожного агентства, снег продолжится до вечера, а при повышении температуры он может перейти в дождь. В случае ухудшения ситуации готовы задействовать 119 единиц техники.

- Водители должны быть предельно внимательными и осторожными. Не следует создавать препятствий для работы дорожной техники, - добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

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