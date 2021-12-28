Днем 28 декабря снег в Ростове сменится дождем, возможен гололед

Пешеходам нужно переходить дорогу только в разрешенных местах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие часы в Ростове-на-Дону снег должен смениться дождем из-за этого могут образоваться наледи, возможна гололедица. Об этом предупреждают городские власти со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

Чтобы избежать опасных ситуаций, водителям следует соблюдать скоростной режим. Машины лучше оставлять на парковках подальше от деревьев и слабоукреплённых конструкций. Также автолюбителей просят не мешать работе уборочной техники.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в разрешенных местах. Все действия должны быть понятны и предсказуемы.

При скачках напряжения в электросети нужно отключать все электроприборы. Подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам опасно для жизни. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью в Ростове на борьбу со снегом вывели 176 спецмашин и 700 дворников

Собрали и вывезли около 7 тысяч кубов снежных масс (подробности)