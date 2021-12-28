В центре Ростова вместо многоуровневой парковки построили особняк

Изначально компания пообещала властям возвести парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове около парка Горького вместо многоуровневой парковки построили особняк в четыре этажа. Власти об этом знают, но ничего сделать не могут. Дело в том, что застройщик формально выполнил требования, однако получилось совсем не то, что ожидали.

Изначально компания пообещала властям возвести парковку и пристройку к ней, а также привести в порядок прилегающую территорию. Так и сделали, но «пристройка» оказалась довольно внушительной, а для машин отвели только часть территории. Площадку вокруг объекта, как и обещали, подновили.

Проект такой реконструкции успешно прошел экспертизу, а о том, что строится за забором, стало известно только спустя время, когда исправить ситуацию было уже сложно.

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