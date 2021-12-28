Донские инспекторы ДПС помогли жителям Калмыкии, которые съехали с дороги

Правоохранители помогли водителю на трассе Элиста - Зимовники. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли жителям Калмыкии, которые заехали на своем Volkswagen Polo в кювет и застряли в снегу. Правоохранители заметили неладное во время патрулирования на трассе Элиста - Зимовники сегодня, 28 декабря.

Старший лейтенант Константин Квасов и лейтенант Сергей Шепелявцев выяснили, что водитель направлялся в Орловский район, но в кокой-то момент не справился с управлением. Автоинспекторы сразу же вызвали спецтехнику, которая вытянула машину из снежного плена.

- К счастью, в этом ЧП никто не пострадал. Владелец иномарки поблагодарил инспекторов за помощь и отправился далее по своему маршруту. На дороге нужно выдерживать безопасную скорость, а также увеличивать дистанцию и боковой интервал. Из-за погоды следует быть предельно внимательными и избегать резких маневров, - добавили в УГИБДД.

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