В Ростовской области из-за непогоды перекрыли две трассы

Об ограничениях предупреждает управление ГИБДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 28 декабря, в Ростовской области из-за непогоды ввели ограничения на двух участках трасс. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Речь идет об отрезках пути с 18 по 32 км направления Красный Сулин - хутор Платово, а также с 1 по 27 км трассы М-4 «Дон» - Владимирская - Шахты.

По данным УГИБДД, сейчас на дорогах довольно сложная ситуация: разыгрались ветер и метель, идет сильный снег. Известно, что в городе Зверево уже задействовали две комбинированные машины, два грейдера, один МТЗ и один погрузчик. В Красном Сулине работают два МТЗ, две комбинированные спецмашины, два грейдера и один погрузчик.

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