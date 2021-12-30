Прокуратура выяснит, почему в аэропорту Платов самолет чуть не врезался в снегоуборочную машину

В Платове самолет чуть не врезался в коммунальную технику Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице, в аэропорту Платов, аэробус едва не врезался в снегоуборочную машину. Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, инцидент произошел во время посадки. Пилот вовремя заметили технику на взлетной полосе и успел уйти на второй круг. В этот момент на борту рейса из Москвы находились 140 человек.

Сейчас обстоятельства произошедшего проверяет надзорное ведомство.

- Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с заходом на второй круг самолета авиакомпании сообщением «Москва (Шереметьево) – Ростов-на-Дону (Платова)» по причине нахождения снегоуборочной машины на взлетно-посадочной полосе аэропорта. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

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