На фабрике в Ростовской области трудились 43 нелегала

Правоохранители провели рейды по выявлению мигрантов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие для пресечение всех каналов нелегальной миграции, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
Во время рейда в Миллерово сотрудники управления по вопросам миграции установили, что на одной из фабрик трудится 43 человека без российского гражданства и без разрешения на работу.
В их отношении составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».
Если суд признает вину рабочих, им грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы Российской Федерации.
- В отношении работодателя проводятся административные расследования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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