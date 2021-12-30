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Происшествия30 декабря 2021 17:25

На фабрике в Ростовской области трудились 43 нелегала

Их обнаружили полицейские во время рейда
РЕПИНА Елена
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Правоохранители провели рейды по выявлению мигрантов

Правоохранители провели рейды по выявлению мигрантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие для пресечение всех каналов нелегальной миграции, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Во время рейда в Миллерово сотрудники управления по вопросам миграции установили, что на одной из фабрик трудится 43 человека без российского гражданства и без разрешения на работу.

В их отношении составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Если суд признает вину рабочих, им грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы Российской Федерации.

- В отношении работодателя проводятся административные расследования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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