На фабрике в Ростовской области трудились 43 нелегала

Правоохранители провели рейды по выявлению мигрантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие для пресечение всех каналов нелегальной миграции, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Во время рейда в Миллерово сотрудники управления по вопросам миграции установили, что на одной из фабрик трудится 43 человека без российского гражданства и без разрешения на работу.

В их отношении составили административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Если суд признает вину рабочих, им грозит штраф до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы Российской Федерации.

- В отношении работодателя проводятся административные расследования, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии задержали мужчину, прятавшегося от полиции 20 лет

Его подозревают в покушении на убийство (подробнее)