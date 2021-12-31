Еще 409 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В больницах Дона по-прежнему много пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Ростовской области озвучили свежие данные по ситуации с ковидом на Дону. Так, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 409 человек и на утро 31 декабря нарастающим итогом достигло 193927.

За сутки от ковида умерли 21 человек. Это 10 женщин возрастом от 56 до 93 лет, и 11 мужчин возрастом от 62 до 92 лет.

- Все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стал 9611 человек, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

В больницах сегодня находятся 2043 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ - 256 человек.

По информации правительства Ростовской области, за весь период ковида его жертвами стали 9611 жителей региона.

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