Как будут работать мобильные пункты вакцинации в Ростове-на-Дону во время январских каникул, рассказали в администрации

В выходные дни мобильные пункты вакцинации будут работать по особому расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице во время январских выходных также можно будет сделать прививку от ковида. С 1 по 9 января в городе будут работать 8 мобильных и 24 стационарных пункта вакцинации против коронавируса, сообщает мэрия. Один из них круглосуточный – в городской больнице №8.

В пресс-службе администрации города заверили, что вакцина имеется в достаточном количестве.

КОНКРЕТНО

Расписание мобильных пунктов:

ТЦ Горизонт: проспект Михаила Нагибина, 32/2. 1, 2, 7 января -выходной 3,4,5,6,8,9 января - с 10 до 15 часов

ТЦ МегаМаг: Пойменная 1; 1, 2, 7 января -выходной 3,4,5,6,8,9 января - с 10 до 15 часов

ТРК «Сокол»: Стачки 25; 4, 5, 6, 9 января. с 12.00 до 15.00. Выходные дни - 31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января.

Городская больница 8, Красноармейская, 19 - Работает ежедневно все дни круглосуточно.

ТЦ «Золотой Вавилон», ул. Малиновского, 25; 1 января выходной. Остальные дни с 10 -00 до 18-00.

Варфоломеева 103/39, каб. 105

Часы работы:

31.12 и 1.01. - с 10:00 до 12:00

С 2.01. по 09.01.- с 10:00 до 14:00.

Тел. 8 (906) 430-13-46

ТЦ СитиГалерея, Нагибина, 30, 10:00-14:00, кроме 31.12, 1.01 и 07.01

ТЦ «Талер», ул Зорге 33, 1-2-3-7 января- выходной, 4-5-6-8 января с 12-14

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 409 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Число заразившихся приближается к отметке в 194 тысячи человек (подробнее)