Как будут работать поликлиники в Ростове после Нового года, рассказали в Горздраве

Пять дней поликлиники будут работать в обычном режиме Фото: Ксения Высотина

В новогодние каникулы поликлиники Ростова-на-Дону будут работать по особому графику. Дни и часы работы объявили в Горздраве донской столицы.

- В праздничные дни во всех поликлиниках с 8.00 до 14.00 будут работать дежурные в регистратуре, такой же график — у прививочных кабинетов, а кабинеты неотложной помощи готовы принимать больных с 8.00 до 16.00.

Четыре дня — 1, 2, 7 и 9 января медучреждения будут принимать пациентов по воскресному графику, а пять дней — 3,4,4,6 и 8 января — по обычному расписанию.

У скорой помощи выходных не бывает — работает круглосуточно.

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