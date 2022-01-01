Показатели загрязнения Дона в Ростовской области в 120 раз превышают норму

Реку исследовали на протяжении 230 километров Фото: Артур СЕЛИМОВ

В реке Дон на территории Ростовской области экологи выявили превышение концентрации нефтепродуктов, фосфатов и взвешенных веществ — из-за последних мутность воды в 120 раз превышает норму. Такие данные озвучил после мониторинга Руководитель Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия Алексей Кузьмин в интервью каналу «Дон-ТР».

- Донскую акваторию исследовали на протяжении 230 километров — от Цимлянского водохранилища и до устья. Отобрали и исследовали тысячи проб вблизи потенциальных объектов загрязнения, - прокомментировал Алексей Кузьмин.

Во время мониторинга было выявлено около 30 предприятий, которые могут в результате своей работы загрязнять реку. Руководителям вынесли предупреждения.

- Работу продолжат в следующем году более интенсивно, количество проб кратно увеличится, - предупредил руководитель ведомства. - Тогда сможем в динамике увидеть, как меняется состояние Дона.

При ухудшении показателей, а при отборе проб исследуется более десятка загрязняющих веществ, предприятия будут наказаны штрафами и восстановлением нанесенного ущерба.

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