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Спорт1 января 2022 13:47

Более 1500 ростовчан приняли участие в новогоднем забеге 1 января

Все желающие преодолели дистанцию в 4 километра
ТИХОНОВА Татьяна
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Стартовали бегуны от парка Горького. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Стартовали бегуны от парка Горького. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону 1 января вышли на традиционный старт «Побегай 1 января». Дистанцию продолжительностью 4 километра преодолели более 1500 человек, - сообщает пресс-служба администрации города.

Забег традиционно стартовал от Парка Горького, и бегуны направились по Пушкинской к Театральной площади и обратно, а финишировали у Публичной библиотеки.

К спортивной традиции приобщились ростовчане от мала до велика. Многие вышли на старт целыми семьями. Кроме того, некоторые участники вышли на дистанцию в карнавальных костюмах.

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