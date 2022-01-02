В 2022 году ростовчане будут платить за воду по новым тарифам

В 2022 году в Ростове подрастут цены на воду и водоотведение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость услуг водоснабжения питьевой водой и водоотведения в 2022 году вырастет для жителей Ростова-на-Дону. Повышение тарифов произойдет во втором полугодии, с 1 июля. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Если в первом полугодии жители донской столицы будут также платить за воду 45 рублей 80 копеек, а за водоотведение 31 рубль 90 копеек, то во втором полугодии цены вырастут до 47 рублей 30 копеек за водоснабжение и до 33 рублей 80 копеек за водоотведение.

Как изменятся цены на тарифы ЖКУ в 2022 году для ростовчан и жителей области, а также какие еще изменения ждут нас в наступившем году по размеру МРОТ и выплатам, новым налогам и в оформлении кредитов, читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как вырастут тарифы на ЖКУ, МРОТ, и какие появятся налоги в Ростовской области в 2022 году

С 1 января и в течение года начинает действовать ряд новых законов (подробнее)