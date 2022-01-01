Как вырастут тарифы на ЖКУ, МРОТ, и какие появятся налоги в Ростовской области в 2022 году

Больше всего коммуналка подорожает в донской столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год помимо нового счастья приносит еще и новые цены — растут тарифы, но и пособия должны увеличиться, новые законы должны вступить в силу. Что коснется каждого жителя донского региона в наступившем году, читайте дальше.

УРОВЕНЬ МРОТ И ВЫПЛАТ

В первый день нового года в стране на 1098 рублей подрос МРОТ - до 13890 рублей. Вместе с этим увеличились некоторые детские пособия. Точные цифры определяет каждый регион самостоятельно.

А верхняя планка пособия по безработице зафиксирована на уровне 12792 рубля, нижняя, как и прежде, — 1,5 тысячи рублей.

ТАРИФЫ ЖКУ

Большинство квитанций больнее ударят по кошельку с 1 июля. В Ростове тарифы подрастут на 5,4%. Холодная вода станет дороже на 3,4% и будет стоить до 47 рублей 36 копеек за кубометр. Еще на 3,4% поднимется оплата отопления и горячей воды. Водоотведение - на 3,8% - до 33 рублей 14 копеек за кубометр.

За газ будем платить на 3% больше — до 6 рублей 91 копейки за куб, за электричество — на 4%, 33 рубля 14 копеек за кВт/ч.

Тарифы вырастут и в регионе — в среднем на 2,96%.

За вывоз мусора тоже будем платить больше, а сколько — еще вопрос. У городских властей есть подозрения, что плата в Ростове сильно занижена - на 40% для юрлиц и СНТ, и насколько услуга подорожает, станет ясно после исследования властей.

Платежки по капремонту могут подорожать вдвое - около 20 рублей за квадратный метр жилья. Ранее глава региона Василий Голубев заявил, что тариф, установленный 3 года назад, теперь требует перерасчета для возможности дальнейшей реализации программы. В областном Фонде капитального ремонта рекомендовали предложили поднять тариф до 30 рублей, но позже губернатор уточнил, что троекратного увеличения не планируется. Точная цифра пока не озвучена.

Максимальное пособие по безработице составит 12792 рубля, а минимальное - 1,5 тысячи Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Если до 31 декабря медучреждения выдавали и больничные и в двух форматах, то с 1 января нам оставили только электронный вариант. Подписать его врач сможет с помощью электронной подписи и сразу передавать данные в ФСС.

НОВЫЕ НАЛОГИ И ВЫЧЕТЫ

Тем жителям региона, которые получают проценты по крупным банковским депозитам, теперь придется платить налог и с этой прибыли. Налогом облагаются суммы, которые превышают необлагаемый лимит.

А семьи, в которых воспитывают двух и более детей, теперь не будут платить НДФЛ при продаже жилых домов и квартир.

Любители спорта смогут вернуть 13% за занятия физкультурой — до 15 тысяч 600 рублей с максимальной суммы 120 тысяч рублей за год. Вычет можно получить, если посещать спортивные клубы, внесенные в специальный перечень.

БАНКИ СРАВНЯТ НАШ РЕЙТИНГ

Сегодня вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях». У нас с вами теперь есть индивидуальные кредитные рейтинги, которые будут рассчитывать в бюро кредитных историй. По ней банки смогут оценить, можно ли давать потенциальному заемщику деньги, а дончане увидят свои шансы на одобрение от банка.

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА ПОДОРОЖАЕТ

Новая печаль у курильщиков: минимальная отпускная цена пачки сигарет в стране подорожала на 4 рубля и составила 112 рублей. Таким образом идет борьба с контрафактной продукцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Ростовской области вырастут цены на сигареты

Уже назвали минимальную стоимость одной пачки (подробнее)

Изменение тарифов ЖКХ, вывоз мусора и капремонт: публикуем последние изменения

Насколько вырастут расходы на ЖКХ, капремонт и вывоз мусора в 2022 году в Ростовской области (подробнее)