Насколько вырастут расходы на ЖКХ, капремонт и вывоз мусора в 2022 году в Ростовской области

Платить за услуги придется больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области собираются увеличить тарифы на ЖКХ и капремонт, а также изменить нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Рассказываем, насколько вырастут расходы жителей в 2022 году.

Жилищно-коммунальные услуги подорожают во второй половине 2022 года. Согласно распоряжению губернатора, с 1 июля рост тарифы составит от 3,9 до 5,4%. Например, в Ростове плата за горячую и холодную воду увеличится на 3,4%; на теплоснабжение — на 3,4%; на газоснабжение — на 3%. В документе говорится, что за вывоз мусора ростовчане будут платить по-прежнему 664, 65 руб/куб.м.

При этом в октябре в департаменте ЖКХ сообщили, что нормы накопления коммунальных отходов занижены как минимум на 40%. Регоператор тогда уточнял, что это касается юридических лиц и СНТ. В 2022 году власти собираются определить точные цифры, что может привести к повышению платы.

В новом году точно поднимется тариф на капремонт, правда насколько — пока неизвестно. В областном фонде капитального ремонта предложили увеличить плату с 10 до 30 рублей за квадратный метр. Позже губернатор области сообщил, что тариф изменится, но трехкратного подорожания не планируется.

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