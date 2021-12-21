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Общество20 декабря 2021 22:29

Поднимется ли тариф на капремонт в Ростовской области, прокомментировал Василий Голубев

Глава региона сказал, что оставаться прежним тариф уже не может
ТИХОНОВА Татьяна
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Тариф на капремонт может существенно подрасти

Тариф на капремонт может существенно подрасти

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2022 году плата за капремонт в Ростовской области повысится. Об этом заявил губернатор Василий Голубев во время эфира программы "О главном". Также он уточнил, может ли она вырасти в три раза.

- Да может, но неизвестно, в три раза или нет. Плата может вырасти. Более 3 лет назад я сказал, что мы приняли решение, что плату 9,92 рубля за квадратный метр мы не будем трогать три года, - напомнил губернатор. - Они прошли. Кто к нам приезжает, говорит, что мы работаем с необоснованным экономически тарифом за квадратный метр, а обоснованным является около 20 рублей. Если мы в 2019 году могли делать ремонт не менее 1000-1100 домов в год, то в 2021 году, потому что в 2020 году мы за три месяца не брали с людей из-за антиковидных мер плату, сегодня делаем порядка 650-670 домов. При таких темпах мы можем уйти в вечность с ремонтом.

Также глава региона уверил, что в три раза тариф не повысится. - Когда тарифное управление и соответствующие структуры посчитают, мы назовем эту цифру более точно. В противном случае все, кто ждет 10 лет, будет ждать все 25. Мы физически не сможем это сделать. Кроме того, губернатор напомнил о ремонте, финансируемом из областного бюджета. За счет региональной казны в этом году был отремонтирован 131 дом, более 550 лифтов и полутора тысяч подъездов.

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