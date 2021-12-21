Поднимется ли тариф на капремонт в Ростовской области, прокомментировал Василий Голубев

Тариф на капремонт может существенно подрасти Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2022 году плата за капремонт в Ростовской области повысится. Об этом заявил губернатор Василий Голубев во время эфира программы "О главном". Также он уточнил, может ли она вырасти в три раза.

- Да может, но неизвестно, в три раза или нет. Плата может вырасти. Более 3 лет назад я сказал, что мы приняли решение, что плату 9,92 рубля за квадратный метр мы не будем трогать три года, - напомнил губернатор. - Они прошли. Кто к нам приезжает, говорит, что мы работаем с необоснованным экономически тарифом за квадратный метр, а обоснованным является около 20 рублей. Если мы в 2019 году могли делать ремонт не менее 1000-1100 домов в год, то в 2021 году, потому что в 2020 году мы за три месяца не брали с людей из-за антиковидных мер плату, сегодня делаем порядка 650-670 домов. При таких темпах мы можем уйти в вечность с ремонтом.

Также глава региона уверил, что в три раза тариф не повысится. - Когда тарифное управление и соответствующие структуры посчитают, мы назовем эту цифру более точно. В противном случае все, кто ждет 10 лет, будет ждать все 25. Мы физически не сможем это сделать. Кроме того, губернатор напомнил о ремонте, финансируемом из областного бюджета. За счет региональной казны в этом году был отремонтирован 131 дом, более 550 лифтов и полутора тысяч подъездов.

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