В новогоднюю ночь в Ростове вандалы испортили вид гостиницы «Московская»

Нарушитель попал на камеры наружного наблюдения. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

в Ростове-на-Дону в ночь с 31 декабря на 1 января изрисовали баннер на гостинице «Московская» на Большой Садовой улице. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В преддверии Нового года на здании гостиницы «Московская» был размещен баннер, полностью повторяющий исторический вид фасада. Здание в центре города, ожидающее реконструкции, полностью преобразилось, - пишет глава администрации города. - К сожалению, баннер был испорчен вандалами: на него были нанесены уродующие вид граффити.

Полиции удалось найти нарушителей. В тот момент, когда «художники» рисовали на баннер, они попали в поле зрения правоохранительных органов. Одного из вандалов удалось задержать и доставить в отдел полиции № 4. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности и возмещении нанесенного ущерба.

- Красота нашего города - общее дело! Если вы стали свидетелями проявлений вандализма, незамедлительно следует информировать правоохранительные органы, - обратился к горожанам Алексей Логвиненко.

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