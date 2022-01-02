Ростовчане встретили поезд Деда Мороза 2 января

Дед Мороз в пути уже почти месяц. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На главном жд вокзале Ростова-на-Дону встретили поезд Деда Мороза. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Родину зимнего волшебника — Великий Устюг — состав покинул еще 5 декабря. Маршрут поезда пролегает через 36 городов в 31 регионе страны. И сегодня праздничный поезд с нетерпением ждали маленькие ростовчане и их родители.

Сказочный гость вместе со Снегурочкой и свитой снеговиков и других чудесных персонажей поздравил ростовчан с наступившим новым годом. А после всех желающих пригласили посетить вагон с фото-купе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавку с сувенирами и сладостями, где можно было послать новое письмо Деду Морозу.

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