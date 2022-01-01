Ростовчане поделились, как встречали Новый год у парка Горького

Многие ростовчане решили встретить Новый год у главной городской елки. Фото: ПОПОВА Екатерина

В ночь с 31 декабря на 1 января некоторые ростовчане пришли на представление у главной елки, возле парка Горького. Свои фото и видео они присылали на страницу «КП — Ростов-на-Дону» в Инстаграме — rostov_kp и делились впечатлениями в городских группах в соцсетях.

- Классно было в парке Горького. Атмосфера — огонь! - уверены ростовчане.

Зрителей ждало приветствие Деда Мороза и Снегурочки и выступление артистов на сцене. Программа началась в 21.0 и продлилась два часа, а после, до полуночи, шла трансляция других концертов.

Гостей праздника приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Фото: ПОПОВА Екатерина

Также горожане, которые встретили Новый год в других районах города, поделились своими впечатлениями.

- Мне показалось, что в этом году салюта совсем мало было, - считает один из подписчиков.

- У нас на улице даже никто не запускал. Сейчас цены на них космические стали, у людей денег нет лишних, - подтвердил его слова второй.

- Зато у нас в каждом дворе «бомбили» (фейерверки — прим.ред.), разогнали всю нечисть! - не согласился третий.

- Ростов, обожаю тебя! Ты лучше без всяких рейтингов, ты — сила! - пишет жительница донской столицы.

Погода была новогодняя - шел мокрый снег. Фото: ПОПОВА Екатерина

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