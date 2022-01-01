Как Ростов пережил новогоднюю ночь: в администрации подвели итоги работы

Все службы находились в режиме повышенной готовности. Фото: группа rostov_kp в Инстаграме

Утром 1 января в администрации Ростова-на-Дону провели традиционную планерку по итогам новогодней ночи. Насколько легко ее пережили ростовчане, рассказал в своем инстаграм-аккаунте сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- За ночь из-за несоблюдения требований безопасности при запуске фейерверков, в травмпункты обратились пять человек, в том числе один ребенок, - говорит Алексей Логвиненко. - Все службы работают в штатном режиме, серьезных аварийных ситуаций и происшествий не зарегистрировано.

Глава администрации города напомнил, что общественный транспорт работал до 3 часов ночи только в новогоднюю ночь. Теперь до 9 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать по графику выходного дня.

В режиме повышенной готовности находятся ресурсники и коммунальщики. Поскольку в праздники горожане выбрасывают больше мусора, усилен контроль соблюдения графиков вывоза отходов с контейнерных площадок и прилегающих территорий.

Кроме того после окончания работы елочных базаров сегодня на их местах должен быть наведен порядок.

Общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции, Медучреждения работают в штатном режиме.

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