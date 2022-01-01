В Новый год в Ростовской области пришлось тушить 17 пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области новогодняя ночь добавила работы экстренным службам. Так, в канун Нового года, 31 декабря, произошло 6 пожаров, что на 76% меньше прошлогодних показателей. Зато с наступлением 2022 года количество вызовов выросло вдвое, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- С начала текущего года по состоянию на 8.00 зарегистрировано 11 пожаров, - уточнили в ведомстве. - Погибших нет.

Из 11 пожаров, случившихся 1 января, в одном, который произошел в Батайске, пострадала 59-летняя женщина и ребенок 9 лет. А в Таганроге у мужчины в руке взорвалась петарда.

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