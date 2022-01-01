В Ростовской области при взрыве петарды пострадал 48-летний мужчина

ЧП на Новый год случилось в Таганроге Фото: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

В новогоднюю ночь не обошлось без традиционных праздничных травм. В Таганроге, в 0.28, поступило сообщение о происшествии из-за использования пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

- В руке у 48-летнего мужчины взорвалась петарда, - уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе рассказали, что медицинскую помощь мужчине оказал на месте фельдшер подоспевшей скорой помощи. Но от госпитализации пострадавший отказался. Всего же в канун Нового года случилось 6 пожаров, обошлось без пострадавших. А вот после полуночи огнеборцам пришлось выезжать уже на 11 происшествий, в одном из них пострадали два человека.

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