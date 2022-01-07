В Ростовской области нашли мертвым сотрудника полиции

Погибший - сотрудник отдела № 5 УМВД по Ростову-на-Дону
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тело полицейского без видимых ран и травм обнаружили в селе Платоно-Петровка Ростовской области. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины смерти мужчины, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
- Поступило сообщение о трупе без телесных повреждений на территории частного домовладения на улице Речной в селе Платоно-Петровка. Погибший - сотрудник отдела № 5 УМВД по Ростову-на-Дону. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.
По неподтвержденным данным, правоохранитель покончил с собой. Его уже мертвым нашла супруга.
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