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Происшествия7 января 2022 10:40

Водитель Chevrolet Niva погиб ночью на трассе в Ростовской области

Предварительно, мужчина не справился с управлением
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ДТА произошло на автодороге Ростов - Новошахтинск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

ДТА произошло на автодороге Ростов - Новошахтинск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Ночью 7 января на трассе в Ростовской области погиб водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

-В 00.50 поступило сообщение о том, что на 6 км автодороги Ростов - Новошахтинск произошло ДТП. Предварительно, мужчина, который был за рулем, не справился с управлением, и его машина опрокинулась, - пояснили в ведомстве.

Правоохранители также добавили, что мужчине было 43 года. Автоинспекторы еще выясняют детали происшествия.

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