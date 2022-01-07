Водитель Chevrolet Niva погиб ночью на трассе в Ростовской области

ДТА произошло на автодороге Ростов - Новошахтинск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Ночью 7 января на трассе в Ростовской области погиб водитель Chevrolet Niva. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

-В 00.50 поступило сообщение о том, что на 6 км автодороги Ростов - Новошахтинск произошло ДТП. Предварительно, мужчина, который был за рулем, не справился с управлением, и его машина опрокинулась, - пояснили в ведомстве.

Правоохранители также добавили, что мужчине было 43 года. Автоинспекторы еще выясняют детали происшествия.

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