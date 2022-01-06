В Ростове отечественный автомобиль влетел в дерево

В Ростове машина врезалась в дерево
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове случилась авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в четверг, 6 января, около половины восьмого утра на ул. Змиевский проезд. В районе дома №8 27-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
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