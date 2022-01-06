В сети появились видео последствий смертельной аварии на трассе в Ростовской области

Видео последствий смертельной аварии под Ростовом появились в сети. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области накануне произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Она случилась на трассе между Волгодонском и Зимовниками. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой Hyundai Accent. Столкновение было лобовым, и обе машины получили такие сильные повреждения, что восстановлению уже не подлежат. Это хорошо видно на появившихся видеозаписях.

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