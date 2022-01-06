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Происшествия6 января 2022 6:30

Смертельная авария на трассе в Ростовской области оставила без отца двух детей

Сами школьники и жена погибшего находятся в больнице
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На трассе под Ростовом произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

На трассе под Ростовом произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 5 января, около двух часов дня на трассе «Волгодонск-Зимовники». По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в сторону Волгодонска, выехал на встречную полосу движения там, где это разрешено, и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 34-летнего шофера.

В результате столкновения оба водителя скончались на месте происшествия. А 39-летняя супруга погибшего водителя иномарки и двое его детей девяти и десяти лет были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.

- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Инспекторы уже проводят проверку по факту аварии.

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