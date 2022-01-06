На трассе под Ростовом в столкновении двух иномарок погибли два человека

В Ростовской области произошла смертельная авария Фото: Иван МАКЕЕВ

На трассе под Ростовом случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 января, на трассе «Ростов - Новошахтинск» в Родионово-Несветайском районе. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Lifan допустил занос, в результате которого машина оказалась на встречной полосе, где она столкнулась со встречным автомобилем Mercedes под управлением 43-летнего шофера.

В результате аварии скончались два человека - водитель и пассажир - 37-летняя женщина - автомобиля Lifan. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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