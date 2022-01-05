В донском регионе при столкновении отечественного авто и иномарки погибла пожилая женщина

В Ростовской области произошла смертельная авария Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе случилась смертельная авария. Об этом сообщили в ОГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 3 января, около половины седьмого вечера на трассе Новочеркасск - Каменоломни. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Datsun on-DO пренебрег правилами расположения автомобиля на проезжей части, в результате этого он врезался во встречный ВАЗ-21074 под управлением 34-летнего шофера.

От сильного удара отечественный автомобиль превратился в металлолом. В результате аварии скончалась 60-летняя пассажирка ВАЗа и получил травмы водитель этого же авто. Мужчину госпитализировали медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области при столкновении легковушки и молоковоза погибли четыре человека.

Обстоятельства аварии проверит региональная прокуратура.