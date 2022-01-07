Митрополит Меркурий заявил, что в Ростовской области утратили дух Рождества

На снимке митрополит Меркурий. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Митрополит Меркурий отметил, что жители Ростовской области утратили дух Рождества Христова и перестали понимать истинное значение праздника. Для многих торжество теперь просто повод по-особенному украсить дом и пригласить гостей, а сам «образ Богомладенца вытравливают из культуры», заявил священнослужитель в своем послании к верующим.

- Не стоит думать, что опыт богоизбрания и богоотвержения - реплика прошлого. Подобная катастрофа может свершиться с каждым народом. В определенной степени это происходит прямо на наших глазах. Наблюдается тенденция изгнания Христа и из жизни, и из самого праздника. Страшный парадокс нашего времени: дома украшаются, семьи собираются за яствами, на улицах шумят рождественские базары, но ни Рождества, ни Самого Рожденного в этом праздничном шуме нет, - уверен митрополит Меркурий.

По словам главы донской митрополии, «люди все реже поздравляют друг друга словами: «С Рождеством Христовым!», и всё чаще просто: «С Рождеством!». Митрополит добавил, что нельзя забывать, кому посвящен праздник.

- Мы видим не ангельское торжество, не дары Волхвов и даже не радость на лицах предстоящих. В центре крохотный Младенец, лежащий в Вифлеемской пещере и укутанный пеленами. Таким же самым образом Он будет укутан и в иной пещере - в пещере Гроба Господня. И между этими событиями целая Жизнь, в них - вся наша вера, всё Евангелие. Пусть для нас - сегодня и во веки - Рождество Христово будет, прежде всего, праздником Христа. Праздником святого Причастия. Праздником Его будущей Победы над смертью, - подчеркнул митрополит Меркурий.

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