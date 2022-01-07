В «Ростовводоканале» объяснили, почему не подключают самозастрой на Черевичкина

Проблемный дом готовы подключить, но для этого должны рассчитать нагрузку и заключить договор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плату за подключение к водопроводу и канализации с жителей донской столицы берут в соответствии с законом и ценами, которые устанавливает тарифная служба. Так ответили в «Ростовводоканале» на жалобу собственников квартир в самозастрое на улице Черевичкина.

- Все сети, а также ключевые производственные объекты принадлежат городу. Акционерное общество арендует это имущество. Плата за подключение к сетям взимается в соответствии с законодательством и никак не зависит от формы собственности предприятия. При этом расценки устанавливает и утверждает исключительно региональная служба по тарифам, - объяснили в «Ростовводоканале».

Ранее жильцы проблемного дома пожаловались, что с них необоснованно требуют оплату за подключение. Осталось только подвести коммуникации, и можно было бы заселяться, однако дело застопорилось из-за отсутствия документов.

Как рассказали в «Ростовводоканале», застройщик должен был собрать пакет документов, обратиться с заявлением о заключении договора, но этого не произошло. В итоге заложниками ситуации оказались и люди, и предприятие.

- Водоканал теперь должен «вслепую» подключать многоэтажку к сетям. Без расчёта мощности это приведет к перебоям водоснабжения целого района и более тяжёлым последствиям, например, при возникновении пожаров. Проблемный дом готовы подключить. Для этого собственникам нужно получить техусловия и рассчитать нагрузку на сеть, а после этого следует заключить договор и внести плату, - добавили в «Ростовводоканале».

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