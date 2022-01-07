В Ростове начали сбор подписей за возврат водоканала в собственность города

У собственников в доме одного из домов появились претензии к «Ростовводоканалу» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова начали сбор подписей за возврат городского водоканала в собственность муниципалитета. Эту инициативу поддержали уже 313 человек. Само же обращение на портале Change.org адресовали президенту Владимиру Путину.

Авторы петиции пояснили, что предприятие сейчас именно «коммерческая организация, которую волнует только прибыль», причем особенно сложно дела обстоят с подключением и обслуживанием самозастроев.

В поддержку своих слов люди привели пример. На улице Черевичкина застройщик якобы ушел от вопроса подключения проблемного объекта, и тогда «Ростовводоканал» начал «повторно требовать деньги уже с собственников квартир».

- Проблема возникла у собственников в доме № 91 по улице Вити Черевичкина. За подключение к водопроводу и канализации потребовали оплатить 1,5 млн рублей. У коммерсантов разговор короткий: нет денег - нет воды. И так будет всегда, пока главная задача - прибыль. Сейчас есть возможность вернуть муниципалитету контроль над старейшим предприятием. Верните водоканал городу, в жителям возможность подключения, - написали ростовчане.

К слову ранее, сити-менеджер Алексей Логвиненко отметил, что власти города не заинтересованы в приобретении акций «Ростовводоканала». По словам главы администрации, будет лучше, если организация окажется под контролем частного инвестора с благими намерениями.

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